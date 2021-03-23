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مد فترة تسجيل استمارة التقديم على الثانوية العامة للمصريين بالخارج حتى 1 أبريل

الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:43 م
مد فترة تسجيل استمارة التقديم على الثانوية العامة للمصريين بالخارج حتى 1 أبريل طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تم مد فترة التقديم على استمارات الثانوية العامة للطلاب المصريين فى الخارج، حتى 1 أبريل المقبل.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها، أنه استجابة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة الملتحقين بنظام منازل أبناؤنا في الخارج، تم مد فترة التقديم على استثمارات الثانوية العامة، لتنتهي 1 أبريل المقبل بدلا من 25 مارس الجاري، موضحة أن وزير التربية والتعليم وافق على مد فترة التقديم لمدة أسبوع لتنتهي يوم 1 أبريل، وذلك مراعاة للالتماس الذي قدمه بعض أولياء الأمور الراغبين في الالتحاق بالصف الثالث الثانوي على نظام منازل بامتحانات المصريين في الخارج.
 
وأكدت الوزارة، أنه سوف تتولى السفارات استلام تلك الاستثمارات الورقية ومراجعتها وعمل كشف مجمع مدرج به بيانات الطلاب وإرساله مرفقا معه الاستمارات الفردية لكل طالب وإرسالها إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات بعد انتهاء المدة المقررة مباشرة حتى يتسنى للوزارة إتاحة التسجيل الإلكترونية لاستمارة التقدم للثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.

استمارة التقديم على الثانوية للمصريين بالخارج

استمارة التقديم للثانوية

التقديم للثانوية لطلاب المصريين بالخارج

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