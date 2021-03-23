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أبرز 5 تصريحات لوزير الرى خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين بشأن سد النهضة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 08:00 م
أبرز 5 تصريحات لوزير الرى خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين بشأن سد النهضة سد النهضة -أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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عرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة المغلقة التى عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، وحضور كبار الصحفيين والإعلاميين، تطورات قضية مياه النيل وسد النهضة، وحجم المرونة التى أبدتها الدولة المصرية طوال فترة التفاوض للوصول إلى إتفاق قانونى يحفظ للجانب الإثيوبي حقه فى التنمية وحق مصر والسودان باعتبارهما دولتى المصب فى عدم المساس بحصة كلا الدولتين من مياه النيل، مع الوضع فى الاعتبار الجوانب الفنية والمخاطر المحتملة من عملية بناء السد أو البدء في عملية الملء الجديدة دون الوصول لآليات محددة.


​وفى التقرير التالى نرصد أهم تصريحات الوزير بشأن أزمة سد النهضة...


1- موقفنا واضح بضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وشامل بشأن سد النهضة.

2- مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه لشعبها ولن تقبل بحدوث تأثيرات سلبية نتيجة الملء الثانى للسد.

3- مسار المفاوضات شهد مماطلة إثيوبية للتهرب من توقيع اتفاق ملزم خلال السنوات الماضية.

4- الموقف المصرى السودانى يشهد توافقا وتنسيقا على أعلى مستوى.

5- هناك ما يقرب من 11 سداً على نهر النيل بعضها تم تمويله من الدولة المصرية مما يؤكد على حسن نية الدولة المصرية فى حق الشعوب المتشاطئة على النهر فى التنمية.​


وزير الرى

سد النهضة

اثيوبيا

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