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النقل: تكلفة القطار الكهربائى عدلى منصور - العاصمة الإدارية 2.2 مليار دولار

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:00 م
النقل: تكلفة القطار الكهربائى عدلى منصور - العاصمة الإدارية 2.2 مليار دولار القطار الكهربائى
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، ارتفاع تكلفة مشروع القطار الكهربائي عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان إلى 2.2 مليار دولار تقريبا، بعد من مساره ليصل إلى 90 كم، بدلا من 68 كم، حيث تم إضافة 3 محطات بالعاصمة الإدارية ومحطة بالعاشر من رمضان ليصل محطاته إلى 16 محطة بدلا من 12 محطة.

مشروع القطار الكهربائي يمتد بطول 90 كم مخطط تشغيله وافتتاحه أمام الجمهور أكتوبر المقبل، ويحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.

ويبدأ مشروع القطار المكهرب من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة واصلا حتى المدينة الرياضية الجديدة.

وينطلق المشروع من مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور أولى محطات مشروع القطار المكهرب، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان، حيث يمثل هذا المسار المرحلة الأولى من المشروع، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلى، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطارالمكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.


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