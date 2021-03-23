التضامن تعلن إحالة 179 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات للنيابة العامة

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية على مدار الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى، حيث تم الكشف على 8562 سائق بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتبين تعاطى 179 حالة من السائقين للمواد المخدرة "حشيش، ترمادول، مورفين، تعاطى متعدد"، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.



وأكدت وزيرة التضامن استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طول الفصل الدراسى الثانى مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ 500 حملة بشكل مفاجئ طوال فترة الفصل الدراسى الأول استهدفت الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بمختلف المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

وأضاف "عثمان" أنه تم التوسع فى الحملات، لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خاصة التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب وذلك خلال فترة الدراسة، لافتا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية، لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات، مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.



وأشار "عثمان " إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " يستمر فى تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم فصله من المدرسة، وأيضا تحرير محاضر، وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



يأتى ذلك في الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.