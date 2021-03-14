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أخبار 24 ساعة.. الصحة: لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم مجانا فى 40 مركزا

الأحد، 14 مارس 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم مجانا فى 40 مركزا تطعيم بلقاح كورونا -
إعداد - سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار كالتالى:..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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