أخبار 24 ساعة.. الصحة: لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم مجانا فى 40 مركزا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار كالتالى:..
أخبار 24 ساعة.. الصحة: لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم مجانا فى 40 مركزاالأحد، 14 مارس 2021 12:00 ص
تطعيم بلقاح كورونا -
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