القوى العاملة: تعيين 392 شاباً وتحرير 43 محضرا وغلق 10 منشآت مخالفة بدمياط

كتب ــ محمود راغب

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 392 شاباً، بينهم شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ إجمالى المسجلين بها 1065 شاباً، كما تم استخراج 327 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 26 ألفاً و226 جنيها لـ 21 عاملاً من المسجلين بالمنظومة ، كما تم صرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة لعامل .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية، أشارت فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضي بالتفتيش على 113 منشأة ، وإعادة التفتيش على 97 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 43 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمال 10 مذكرات غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 33 شكوى، وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منها، و28 شكوى لا تزل تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 245 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 105 منشآت أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 49 محضراً ، وبحث 9 شكاوي .

وفى مجال التدريب المهنى، انتهت المديرية من دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ 20 متدرباً، كما تم الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد .