التعليم العالى: تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة الزقازيق بمليار و148 مليون جنيه

كتب ـ محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عثمان عبدالعال شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة الزقازيق، وذلك في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية.

وأكد التقرير، أنه تم إنشاء مبنى إداري وخدمى بالجامعة، وبناء دور أعلى ورش كلية الهندسة، وإنشاء مبنى تعليمي بكلية التربية النوعية، فيما يتم استكمال تجهيز المبنى الإدارى لمعهد الأورام، واستكمال مستشفى الطوارئ، ومبنى كلية طب وجراحة الفم والأسنان.

وأوضح التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة الزقازيق تبلغ نحو (مليار و148 مليون جنيه).

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة الزقازيق، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.