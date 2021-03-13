"التعليم" توضح موقف طلبة الدبلومات غير المسجلين لاستمارة التقدم للامتحانات

قال محسن عبد العزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن استمارة طلاب الثانوى تطبع بالأبيض والأسود، حيث سيتم إرفاق صور حديثة للطالب بالألوان فى الاستمارة وفقا لما هو متبع، والطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات عن طريق المدارس حتى الآن تتولى المدارس إضافتهم بعد التنسيق مع مسئولى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.

وكانت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفنى أصدرت خطابا للمديريات بشأن الاستعدادات والتجهيزات لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021.

"اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل استعداد الوزارة الامتحانات وتسجيل الطلاب الاستمارة الإلكترونية:

- تقرر إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام طلاب الدبلومات بتسجيل الاستمارة الإلكترونية

- يجب أن يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة.

- تسجيل الاستمارة يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمى للطالب.

- يمكنه الحصول عليه خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسى الإلكترونى الموحد.

- التنبيه على الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

- ضرورة أن يقوم كل طالب بتسجيل الاستمارة بنفسه.

- يراجع الطالب بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها.

- تسليم الطالب الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضاء.

- يطبع الاستديو اسم الطالب رباعيا على الشريط الأبيض أسفل إطار الصورة.

- حالة وجود أخطاء فى البيانات يتم التواصل مع وحدة المعلومات بالمدرسة للتعديل.

- يتقدم الطالب بشكوى من خلال البوابة الرسمية للشكاوى.

- تتولى أقسام الإحصاء بالمديرية والادارات التعليمية حل المشكلات.

- طباعة الاستمارة واعتمادها سيتم إتاحته فى وقت لاحق.