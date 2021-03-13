الصحة: لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم مجانا فى 40 مركزا بالجمهورية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة توفر طعوم لقاح كورونا من خلال منافذها المعتمدة 40 مركزا بالجمهورية وليس هناك جهات أخرى معنية بتوفير لقاح كورونا.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" أن اللقاحات يتم توفيرها للفئات الأولى بالتطعيم بالمجان وليس هناك أعباء مالية مطلقا ويحضر المقرر له صرف اللقاح ببطاقة الرقم القومى فقط للمراكز.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الخط الساخن للوزارة (15335)، يستقبل استفسارات المواطنين حول اللقاح وتمكينهم من التسجيل وتابع : تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملين فى القطاع الطبى، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).