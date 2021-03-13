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شبورة لمدة 6 أيام.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة

السبت، 13 مارس 2021 12:44 م
شبورة لمدة 6 أيام.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة شبورة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة بداية من غدا الأحد 14 مارس 2021 حتى الجمعة 19 مارس 2021، حيث يشهد غدا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء و شمال الصعيد .
 
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى الجمعة المقبل، كما يلى:
 
- يوم الأحد 14 مارس : 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء و شمال الصعيد . 
 
- يوم الإثنين 15 مارس : 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد 
 
- يوم الثلاثاء 16 مارس : 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء و شمال الصعيد . 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء . 
 
- يوم الأربعاء 17 مارس : 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء . 
 
- يوم الخميس 18 مارس : 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء . 
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء . 
 
- يوم الجمعة 19 مارس : 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء . 
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .
 
 
 

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