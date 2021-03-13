وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع الـ88 بحديقة الأورمان.. صور

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم السبت، معرض زهور الربيع الـ88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة بحضورعدد من قيادات الوزارة ومشاركة أكثر من 200 عارض.
وتفقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعه كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.
جدير بالذكر، أن حديقة الأورمان تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نوع نباتات.
وتستضيف الحديقة كل عام معرض زهور الربيع، وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.
اشكال والوان الزهور (1)
اشكال والوان الزهور (2)
اشكال والوان الزهور (3)
اشكال والوان الزهور (4)
الزهور
الوان واشكال الزهور (1)
الوان واشكال الزهور (2)
الوان واشكال الزهور (3)
انواع الزهور
انواع مختلفة للزهور (1)
انواع مختلفة للزهور (2)
انواع مختلفة للزهور (3)
انواع مختلفة للزهور (4)
انواع مختلفة للزهور (5)
تنقية الزهور (1)
تنقية الزهور (2)
زهور الربيع بحديقة الاورمان (1)
زهور الربيع بحديقة الاورمان (2)
زهور الربيع بحديقة الاورمان (3)
زهور الربيع بحديقة الاورمان (4)
زهور الربيع بحديقة الاورمان (5)
زهور الربيع بحديقة الاورمان (6)
زهور الربيع بحديقة الاورمان (7)
زهور معرض الجيزة (1)
زهور معرض الجيزة (2)
زهور معرض الجيزة (3)
زهور معرض الجيزة (4)
زهور معرض الجيزة (5)
زهور معرض الجيزة (6)
زهور معرض الجيزة (7)
زهور معرض الجيزة (8)
زوار معرض الزهور (2)
زوار معرض الزهور (3)
عمال معرض الزهور (1)
عمال معرض الزهور (2)
معرض الزهور بالجيزة (1)
معرض الزهور بالجيزة (2)
معرض الزهور بالجيزة (3)
معرض الزهور بالجيزة (4)
معرض الزهور بالجيزة (5)
معرض الزهور بالجيزة (6)
معرض الزهور بالجيزة (7)
معرض الزهور بالجيزة (8)
معرض الزهور بالجيزة (9)
معرض زهور الربيع (1)
معرض زهور الربيع (2)
معرض زهور الربيع (3)
وزراء الزراعة والرى يفتتحان معرض الزهور (1)
وزراء الزراعة والرى يفتتحان معرض الزهور (2)
وزراء الزراعة والرى يفتتحان معرض الزهور (3)
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