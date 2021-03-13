الرعاية الصحية: تسجيل 70% من منتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر.. صور

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، وأضاف خلال جولته الميدانية اليوم لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر،: نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسى بتطبيق التأمين الصحى الشامل فى مصر كلها بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا.

قال الدكتور أحمد السبكى، إن مشروع التأمين الصحى الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أننا نعمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى «الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء» لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل.

أضاف أن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحى الشامل تُسهم فى تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة، موضحًا أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر تسير بخطى ثابتة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة.

وقال إنه سيتم تقديم نحو 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر من خلال 7 مستشفيات، و59 مركزًا ووحدات رعاية صحية؛ بما يتسق مع أفضل المعايير العالمية للجودة والاعتماد، موضحًا أن نحو 70٪ من أهالى الأقصر سجلوا بياناتهم للانضمام لنظام التأمين الصحى الشامل.



