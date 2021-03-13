ماهى لقاحات كورونا المعتمدة من الجهات المختصة وآلية عملها؟..التعليم العالى تجيب

كتب ــ محمد صبحى

أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ورقة للإجابة عن الأسئلة الشائعة حول لقاحات فيروس كورونا ، والتي أعدتها اللجنة العليا للفيروسات التنفسية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بهدف التعرف على الحقائق بخصوص لقاحات كوفيد -19 الجديدة وكل ما يجب معرفته حول أنواع اللقاحات المختلفة وفوائد التطعيم.

وذكرت وزارة التعليم العالى، أنه قد تكون اللقاحات التي تقي من كوفيد- 19 (فيروس كورونا) أفضل أمل لإنهاء هذه الجائحة، لكن قد تتبادر لديك بعض الأسئلة مع بدء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بمنح الموافقات على الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا.

تعرّف على فوائد لقاحات كورونا وآلية عملها وآثارها الجانبية المحتملة وأهمية الاستمرار في تطبيق احتياطات الوقاية من العدوى:

س1- ما أهمية اللقاح؟

- يمكن أن يساعد أخذ لقاح كورونا على حمايتك من الأمراض، حيث يدفع الجسم لمقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة، من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين استجابة مناعية بالأجسام المضادة في جسمك دون الحاجة للإصابة بكورونا.

- قد يحميك لقاح كورونا من الإصابة بالفيروس أو حماية المحيطين بك من الإصابة به في حال أخذ اللقاح، وسيسمح برفض عمليات الحظر تدريجيًا.

س2 ـ ما هي أنواع المناعة فى جسم الإنسان؟

هناك ثلاثة أنواع لمناعة الإنسان، المناعة الطبيعية، والمناعة المكتسبة، والمناعة المستعارة (إما سلبية أو إيجابية)

المناعة الطبيعية (Innate Immunity):

فيعمل كل من الجلد والمخاط والأهداب كحواجز مادية تمنع العوامل الممرضة من دخول الجسم، كما يساعد على التعرّف على بعض الأجسام الغريبة التي تغزو الجسم.

المناعة المكتسبة: (Acquired Immunity)

وهي المناعة التي يكتسبها الإنسان عند تعرض الجسم للجراثيم لأول مرة، لأنها تحتوى على مادة تثير الاستجابة المناعية، وتسمى المستضد (antigen)، فيثار الجهاز المناعي ويُصنّع أنواعاً متنوعة من الأجسام المضادة لهذه الجراثيم، تقوم بمهاجمتها إذا أُصيب بها الشخص مرة أخرى.

وهناك أيضًا خلايا ذاكرة منتجة للأجسام المضادة تظل حية، وإذا تعرّض الجسم لنفس العامل الممرض مرة أخرى، فإن استجابة الأجسام المضادة ستكون أسرع بكثير وأكثر فعالية من المرة الأولى لأن خلايا الذاكرة تكون جاهزة لإطلاقها.

المناعة السلبية: (Passive Immunity)

حيث يستعير جسم الإنسان هذا النوع من المناعة من مصدر آخر، ولكنّها لا تستمر إلى الأبد، مثل اكتساب الجنين أجسامًا مضادة من الأم عن طريق المشيمة أو الرضاعة.

التحصين (المناعة الإيجابية):( Immunizations)

وذلك عن طريق اللقاحات أو التطعيمات.

س3ـ كيف تعمل اللقاحات؟

تقلل اللقاحات من مخاطر الإصابة بالمرض حيث تحتوي على أجزاء موهّنة أو معطلة من كائن حي معين (مستضد) تؤدي إلى استجابة مناعية داخل الجسم، وتحتوي اللقاحات الحديثة على المخطط الأولي (الشريط الوراثى) لإنتاج المستضدات.

هذه النسخة الموهّنة لن تسبّب المرض للشخص الذي يتلقى اللقاح، ولكنها ستدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان.

عند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي بحيث :

- يتعرف على الفيروس فور دخوله للجسم .

- ينتج الأجسام المضادة (بروتينات ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمحاربة المرض ( .

- يتذكر المرض وكيفية مكافحته .

س4 ـ ما هي لقاحات كورونا التي وافقت عليها الجهات المختصة وما آلية عملها؟

حاليا، هناك عدة لقاحات لكورونا خاضعة للتجارب السريرية، وستُصْدِر إدارة الغذاء والدواء ترخيص استخدام طارئ للقاحات كوفيد 19 استنادًا إلى كمية بيانات أقل مما هو مطلوب عادة.

لقاحات الحمض النووي RNA

لقاح شركة مودرنا الامريكية Moderna

لقاح شركة فايزر بايونتك الالمانية BioNTech

لقاح شركة كيورفاك الالمانية CureVac

- تستخدم كل من فايزر/بيوإنتيك وموديرنا الحمض النووي سطح فيروسات كورونا كياناتٌ شوكية الشكل تسمى بروتين S. وتعطي للخلايا تعليمات حول كيفية صنع جزء غير ضار من أحد بروتينات S. بعد التطعيم، تبدأ الخلايا في صنع أجزاء البروتين وإظهارها على أسطح الخلايا. سيدرك جهازك المناعي أن البروتين دَخيل، وسيبدأ في بناء استجابة مناعية وصُنع أجسام مضادة.

- لقاح فايزر/بيوإنتيك: أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريح استخدام طارئ له. أظهرت البيانات أن مفعول اللقاح يبدأ بعد الجرعة الأولى بفترة وجيزة، وأن نسبة فاعليته 95٪ بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية. وهذا اللقاح للأشخاص بعمر 16 سنة فأكثر. ويتطلب أخذ حقنتين يفصل بينهما 21 يومًا.

- لقاح موديرنا: أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريح استخدام طارئ له. وقد أظهرَت البيانات أن اللقاح فعال بمعدّل 94.1٪. وهذا اللقاح للأشخاص بعمر 18 سنة فأكثر. يتطلب هذا اللقاح حقنتين يفصل بينهما 28 يومًا.

لقاحات فيروسيه تقليدية كاملة : لقاح شركة سينوفارم و سينوفاك الصينية Sinovac, Sinopharm

- وهى اللقاحات التقليدية المعتادة التى تعتمد على استخدام شكل معطل (ميت) او ضعيف من فيروس كورونا المستجد نفسه بحيث يصبح الفيروس فى هذه الحالة غير قادر على التسبب فى المرض. لكنه لايزال قادرا على توفير معلومات كافية للجهاز المناعى للجسم ليصنع الاجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد.

- معدل الفعالية (79.3٪) أقل مما تم الإبلاغ عنه من تجارب اللقاح في الإمارات العربية المتحدة وهي 86٪، و 50.4% في البرازيل.

لقاحات الناقل الفيروسى: لقاح جامعة أكسفورد البريطانية، مع شركة استرا زينكا ولقاح جونسون الأمريكية، ولقاح جامالايا الروسى

وهى لقاحات تستخدم فيروسات أخرى (الفيروسات الغدية مثلا adenovirus) لنقل جينات فيروس كورونا المستجد الى خلايا جسم الانسان ولتطوير هذا النوع من اللقاحات.. قامت بعض الفرق البحثية بإضافة الجين الخاص ببروتين s الى الفيروس الغدى حيث يدخل الفيروس الى خلايا جسم الانسان وينقل لها المعلومات الجينية الخاصة بفيروس كورونا.

س 5 ـ هل يمكن للقاح كورونا أن ينقل لك الفيروس ويسبب الإصابة بدلا من الوقاية لاحتوائه على جزء من الوباء؟

- غير صحيح حسب الإحصائيات والدراسات المقامة على لقاح كوفيد 19، فإنه تم تأكيد عدم إصابة أي من الأشخاص المستخدمين اللقاح بفيروس كورونا .

- سيستغرق الجسم بضعة أسابيع لتكوين مناعة بعد الحصول على اللقاح؛ لذا من الوارد أن تصاب بالفيروس الذي يسبب كوفيد 19 قبل التطعيم أو بعده مباشرة.