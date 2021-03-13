وزيرة التضامن تعلن تقديم الخدمات لـ5 آلاف مسن بـ168 دار رعاية

كتب مدحت وهبة

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نخبة من الفنانين والإعلاميين فى احتفالية أقامتها جمعية خيرية، وتفقدت أحوال المرضى وكبار السن لعدد من منظمات المجتمع المدنى ومستشفيات خيرية .

وقالت إن وزارة التضامن تستهدف تقديم كافة الخدمات المناسبة لفئة المسنين ورعايتها، موضحة أن الوزارة تخدم 5 آلاف مسن فى 168 دار مسنين للرعاية تابعة للوزارة.

كما استعرضت الوزيرة احتياجات مستشفى من أعمال تطوير لاستكمال كافة الخدمات به، معربة عن سعادتها لما رأته من خدمات متطورة فى دار لرعاية مرضى الزهايمر، مشيرة إلى أن خدمة مرضى الزهايمر يمثل شرفا عظيما، لافته إلى أن واقع مسئوليتها كوزيرة للتضامن الاجتماعى يحتم عليها تقديم الخدمات المناسبة والمتكاملة لكافة الفئات التى تحتاج لرعاية سواء ذوى الاعاقة أو مرضى الزهايمر أو غيرهم ممن يعانون من أمراض المختلفة.