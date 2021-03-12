اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مارس 2021 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال 28 مارس

الجمعة، 12 مارس 2021 12:06 ص
أخبار × 24 ساعة.. إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال 28 مارس تطعيم شلل الأطفال - صورة أرشيفية
إعداد – أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:


وزيرة التضامن: الرئيس السيسي وجه بتوفير سكن آمن لأبناء مؤسسات الرعاية

التموين تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح رومانى والمخزون يكفى 5 أشهر

التعليم تعلن المقررات المخصصة لامتحانات الشهور للترم الثانى لطلاب النقل

الصحة تكشف 10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا داخل المدارس.. فيديو

إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال 28 مارس الجارى بالمجان

77.2 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

نائب وزير التعليم يكشف شكل الترم الثانى وموعد الامتحانات والدراسة.. فيديو

وزيرة التضامن: لن نسمح بإهانة أى طفل داخل مؤسسات الرعاية

الرعاية الصحية: تدريب مديرى مراكز ووحدات طب الأسرة بالأقصر على المعايير العالمية

وزيرة الهجرة: 9.5 مليون التعداد الفعلى للمصريين فى الخارج..صور

تعرف على تفاصيل أول خط قطار سريع بعد قرار مد مساره حتى مرسى مطروح

التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات مارس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

هيئة الرعاية الصحية تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل.. فيديو

التموين: استمرار طرح لتر زيت الطعام بالبطاقات بسعر 17 جنيها


أخبار × 24 ساعة

التضامن

التموين

الفصل الدراسى الثانى

التعليم

الصحة

كورونا

اصابات كورونا

شلل الأطفال

الرعاية الصحية

التأمينات

المعاشات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصر ترحب بالتوقيع على اتفاقية المقر لمنظمة تنمية المرأة لدول التعاون الإسلامى

الخميس، 11 مارس 2021 11:47 م

الإسكان: 98,7% من المصريين تصلهم مياه الشرب.. وشبكات جديدة لباقى المواطنين

الخميس، 11 مارس 2021 11:16 م

الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا أساسيا فى دفع عملية السلام بالشرق الأوسط

الخميس، 11 مارس 2021 09:28 م

رئيس الاتحاد الأفريقى يثمن المسعى المصرى للتوصل لحل متوازن لقضية سد النهضة

الخميس، 11 مارس 2021 09:06 م

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي وجه بتوفير سكن آمن لأبناء مؤسسات الرعاية

الخميس، 11 مارس 2021 08:56 م

الأمم المتحدة: مصر تعامل اللاجئين بسخاء ومنحنا وزارة الصحة 50 ألف قناع تنفس

الخميس، 11 مارس 2021 08:33 م

السيدة انتصار السيسي: سعدت اليوم بزيارة معرض "البازار" للحرف اليدوية والتراثية

الخميس، 11 مارس 2021 08:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة