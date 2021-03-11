اليوم السابع
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هيئة الرعاية الصحية تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل.. فيديو

الخميس، 11 مارس 2021 10:47 ص
هيئة الرعاية الصحية تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل.. فيديو الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المشروع بالمحافظات، عن أهمية ميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر فيديو بثته على صفحة "فيس بوك" الرسمية للتأمين الصحي الشامل.
 
وأشار الفيديو إلى أن كيفية ميكنة خدمات التأمين الصحي الشامل، التى تستهدف تفعيل سبل الرقابة على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين، وإنشاء سجل وخريطة صحية لكل محافظة، بالإضافة إلى قياس مدى رضاء المرضى من المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليه، بما يسهم في التطوير المستمر لأداء وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حسب احتياجاتهم الصحية وفقًا لأحدث النظم الصحية العالمية.
 
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن ميكنة الخدمات الصحية هي أولى خطوات التحول الرقمي في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يضمن تحقيق المساواة في حصول جميع المواطنين على الخدمات الطبية بأعلى جودة دون أي عقبات تواجههم وبكل سهولة ويُسر، مشيرًا إلى أنه يتم تأسيس البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للتحول الرقمي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمختلف المحافظات باعتبارها أداة الدولة الرئيسية لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، لتصبح هيئة الرعاية الصحية أول هيئة ذكية رقمية في تقديم الخدمة تسهيلًا على المنتفعين ليتطابق ذلك مع مقاييس الجودة العالمية في تقديم الخدمات والرعاية الصحية.
 

الرعاية الصحية

التأمين الصحي الشامل

منظومة التأمين الصحي الشامل

ميكنة خدمات التأمين الصحى

اليوم السابع بلس

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