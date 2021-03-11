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التعليم تعلن المقررات المخصصة لامتحانات الشهور للترم الثانى لطلاب النقل

الخميس، 11 مارس 2021 03:52 م
التعليم تعلن المقررات المخصصة لامتحانات الشهور للترم الثانى لطلاب النقل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسى الثاني من العام الدراسى 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت مواعيد اختبارات الأشهر، لكل مرحلة من صفوف النقل، والتى جاءت كالتالى..

مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

 

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الموافق 2021

 

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

 

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

 

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021

 

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (1)
 

 

اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (2)
 

 

اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (3)
 
 
اللغة الإنجليزية الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (1)
 

 

اللغة الإنجليزية الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (2)
 

 

اللغة الإنجليزية الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (3)
 
 
العلوم الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (1)
 

 

العلوم الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (2)
 

 

العلوم الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (3)
 
 
الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (1)
 

 

الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (2)
 

 

الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (3)
الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (1)
 

الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (2)
 

الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (3)
 

 

الرياضيات الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (1)
 

 

الرياضيات الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (2)
 

 

الرياضيات الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي (3)
 

 


التربية والتعليم

توزيع مناهج الترم الثانى

منهج الترم الثانى

منهج الفصل الدراسى الثانى

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس

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