تعرف على تفاصيل أول خط قطار سريع بعد قرار مد مساره حتى مرسى مطروح

يقدم اليوم السابع في 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن أول خط قطار سريع جارى تنفيذه في مصر بعدما تقرر مد مساره ليصل إلى مرسى مطروح خلال التقرير التالى:
1ـ يمتد المشروع من مدينة العين السخنة علي ساحل البحر الأحمر حتى مرسى مطروح.
2ـ يمر المشروع خلال مساره بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين.
3ـ طول مسار المشروع يبلغ 660 كم.
4ـ يتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين.
5ـ المرحلة الأولى تمتد بطول 460 من العين السخنة حتى العلمين.
6ـ المرحلة الثانية من العلمين حتى مرسى مطروح بطول 200.
7ـ عدد محطات المشروع 20 تشمل 8 محطات سريعة و12 محطة إقليمية
8ـ مخطط تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال 24 شهرا.
9ـ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة.
10ـ عدد القطارات الكهربائية السريعة التى ستعمل بالمشروع بعد تنفيذه تبلغ 15 قطار وستسير بسرعة تشغيلية 200 كم/ الساعة.
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