اليوم السابع
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وزيرة الهجرة: 9.5 مليون التعداد الفعلى للمصريين فى الخارج

الخميس، 11 مارس 2021 02:28 م
وزيرة الهجرة: 9.5 مليون التعداد الفعلى للمصريين فى الخارج السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمد السيد

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن عدد المصريين فى الخارج والمسجل فى التعبئة العامة والإحصاء 9.5 مليون وأن هذا العدد لا يعكس الحقيقة وهو المسجل فقط.
 
وأضافت وزيرة الهجرة خلال كلمة لها فى اللقاء الذى ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف: "إننا لا نترك بابا أو وسيلة تمكننا من التواصل بفعالية مع المصريين بالخارج إلا وطرقناه، أبناءنا بالخارج هم خير معبر وناقل لإنجازات الدولة المصرية، ولما يتم من إنجازات فى شتى المجالات داخل مصر".
 
وتابع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج :"لدينا قاعدة بيانات مؤمنة للعلماء والمصريين فى الخارج".

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