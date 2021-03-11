التموين: استمرار طرح لتر زيت الطعام بالبطاقات بسعر 17 جنيها

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية وصرفها على المواطنين مع استمرار طرح زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 17 جنيها للتر رغم بيعه في السوق بسعر يتجاوز 22 جنيها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتوصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر مارس الجارى، كما يتم الصرف أيضا من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

كان هناك تقرير من شركات الجملة التابعة للوزازة يفيد بأنه يتم ضخ 8.366 طن سكر يومياً، لمنافذ صرف السلع التموينية، وأكثر من 3.900 طن زيت طعام وما يقارب الـ 1.500 طن أرز، وأكثر من 470 طن مكرونة يومياً لمنافذ التوزيع، والتى يصل عددها إلى حوالى 40 ألف منفذ يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين، تتنوع ما بين بدالي التموين و6 آلاف منفذ، وأكثر من 1300 مجمع استهلاكى.