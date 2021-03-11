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الصحة تكشف 10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا داخل المدارس.. فيديو

الخميس، 11 مارس 2021 01:12 م
الصحة تكشف 10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا داخل المدارس.. فيديو فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

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كشف وزارة الصحة والسكان عن 10 قواعد ذهبية لحماية طلاب المراحل المختلفة بالمدارس من عدوى فيروس كورونا المستجد.

 

وتضمنت القواعد الذهبية العشر لحماية الطلاب من عدوى الفيروس، بالمدارس

1- غسل الطلاب لليدين جيدًا بالماء والصابون وبشكل مستمر.

2- الحفاظ على التهوية الجيدة داخل المدارس وفي أتوبيسات نقل الطلاب.

3- الاكتفاء باستخدام الطلاب لأغراضهم الشخصية وعدم الاستعانة بأغراض الآخرين.

4- ترك مسافة آمنة بين الآخرين، ووضع علامات - إن أمكن - لتحديد المسافات بين الطلاب.

5- الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات في مسافات آمنة أفضل من الانتظار داخل تلك الأماكن.

6عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم سواء في فناء المدرسة أو الطرقات أو دورات المياه.

7-تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية. 

8-الحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل قبل النزول في الصباح.

9- لا مصافحة، لا معانقة، لا تقبيل".. والتنبيه بشدة على تطبيق الممنوعات حفاظا على صحة الطلاب.

10- عدم لمس الطلاب لأغراض الآخرين أو حرف السلم أثناء لصعود والنزول.

 
 

الصحة

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الطلاب

المدارس

كورونا داخل المدارس

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