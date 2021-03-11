الصحة تكشف 10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا داخل المدارس.. فيديو

كتب وليد عبد السلام

كشف وزارة الصحة والسكان عن 10 قواعد ذهبية لحماية طلاب المراحل المختلفة بالمدارس من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت القواعد الذهبية العشر لحماية الطلاب من عدوى الفيروس، بالمدارس 1- غسل الطلاب لليدين جيدًا بالماء والصابون وبشكل مستمر. 2- الحفاظ على التهوية الجيدة داخل المدارس وفي أتوبيسات نقل الطلاب. 1- غسل الطلاب لليدين جيدًا بالماء والصابون وبشكل مستمر.

3- الاكتفاء باستخدام الطلاب لأغراضهم الشخصية وعدم الاستعانة بأغراض الآخرين. 4- ترك مسافة آمنة بين الآخرين، ووضع علامات - إن أمكن - لتحديد المسافات بين الطلاب.

5- الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات في مسافات آمنة أفضل من الانتظار داخل تلك الأماكن.

6عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم سواء في فناء المدرسة أو الطرقات أو دورات المياه. 7-تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية.

8-الحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل قبل النزول في الصباح.

9- لا مصافحة، لا معانقة، لا تقبيل".. والتنبيه بشدة على تطبيق الممنوعات حفاظا على صحة الطلاب.