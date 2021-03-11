اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

77.2 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

الخميس، 11 مارس 2021 12:18 م
77.2 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ مسب التعافي من فيروس كورونا بمستشفيات العزل 77.2% بعد ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 145418 حالة حتى اليوم.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 188361 من ضمنهم 145418 حالة تم شفاؤها، و 11128 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 

الصحة

كورونا

مستشفيات العزل

المتعافين من كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل تجرى متابعة الحاصلين على لقاح كورونا طبيًا؟.. الصحة تُجيب

الخميس، 11 مارس 2021 06:30 ص

"الصحة" تسجل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة وخروج 501 متعافٍ

الخميس، 11 مارس 2021 12:56 ص

الصحة تكشف 3 فئات بينهم مرضى الحساسية والحوامل ممنوعين من لقاح كورونا

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:05 م

هيئة الدواء: منحنا الترخيص الطارئ لـ4 لقاحات كورونا و2 آخرين قيد التقييم

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:30 م

هيئة الدواء: لقاحات كورونا المصرية لم تدخل مرحلة الدراسات الإكلينيكية حتى الآن

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:18 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة