باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. بايدن بعد الضربات الأمريكية: إيران لن تفلت من العقاب.. صندوق النقد يحث تونس على خفض دعم الطاقة.. وحريق ضخم يلتهم صف أتوبيسات فى كاليفورنيا

كتب محمد جمال

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية. حريق ضخم يلتهم صف أتوبيسات في كاليفورنيا بأمريكا.. فيديو أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق ضخم أمس الجمعة في المنطقة الصناعية لمدينة كومبتون الواقعة في ولاية ​كاليفورنيا​ جنوب غربي البلاد، وذكرت شبكة "ABC news" أن سيارات إطفاء. كاليفورنيا

مجلس النواب الأمريكى يوافق على خطة بايدن الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا

وافق مجلس النواب الأمريكى، على خطة الرئيس جو بايدن الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وكان الرئيس الأمريكي بايدن.

فنزويلا: الضربة الأمريكية على سوريا "عودة إلى حرب لا نهاية لها"

نددت وزارة خارجية فنزويلا بالهجمات الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بالعودة إلى الحرب التي لا نهاية لها، وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت.

المغنية الأمريكية ليدى جاجا تستعيد كلبيها المسروقين

قال متحدث باسم الشرطة في الولايات المتحدة، إنه تم تسليم كلبى المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي جاجا، إلى مركز شرطة في لوس أنجلوس، وتم "لم شملهما" مع المغنية، وكانت ليدى جاجا، قد عرضت مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة.



ليدى جاجا

شركة طيران يابانية تقدم مجلات رقمية على متن طائراتها لخفض انبعاثات الكربون

أعلنت شركة طيران أول نيبون اليابانية، اليوم السبت، توفير مجلات وصحف رقمية على متن طائراتها اعتبارا من أبريل المقبل، وذلك للمساعدة فى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

رئيس وزراء بريطانيا يؤكد دعمه لرئيس أفغانستان ضد طالبان

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في محادثة هاتفية مع الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني، دعم المملكة المتحدة للحكومة الأفغانية ضد حركة طالبان في إطار تحالف الناتو.

التحالف العربى: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم السبت تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط جنوب غربي البلاد، بهدف استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة

توجيه اتهامات لأكثر من 300 شخص من أنصار ترامب فى قضية اقتحام الكونجرس

قال نائب وزير العدل الأمريكى، جون كارلين، "إن وزارة العدل وجهت اتهامات إلى أكثر من 300 شخص من أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول.

صندوق النقد يحث تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة

حث صندوق النقد الدولي تونس أمس الجمعة على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة.

بايدن محذرا الأمريكيين من كورونا: هذا ليس وقت الاسترخاء

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت الأمريكيين إلى عدم التهاون بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في تصريحات له لدى زيارته ولاية تكساس.

بايدن

البرازيل تسجل ألف و337 حالة وفاة وأكثر من 65 ألف إصابة كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، ألفا و337 حالة وفاة، و65 ألفا و169 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

عمدة باريس تنوى تقديم طلب لسلطات فرنسا لفرض حجر صحى جديدة لمدة 3 أسابيع

قال مقربون من آن إيدالجو عمدة العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة أن عمدة باريس تنوي تقديم طلب لدى السلطات لأجل فرض حجر صحي بالعاصمة الفرنسية لثلاثة أسابيع بهدف وقف تفشي السلالات المتحورة من وباء كوفيد-19.

بايدن معلقا على الضربات الأمريكية: إيران لن تفلت من العقاب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكن لإيران الإفلات من العقاب كما نصحها "بالحذر" عندما سئل عن الرسالة التي يوجهها للجمهورية الإسلامية بالضربات الجوية الأمريكية في سوريا.

الأمين العام للأمم المتحدة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. صور

كشف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، موضحا أنه السبيل الوحيد للتغلب على تلك أزمة الوباء.

رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، وأوضح المركز أن الحالة.