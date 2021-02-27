اليوم السابع
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التحالف العربى: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

السبت، 27 فبراير 2021 10:12 ص
التحالف العربى: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط تركى المالكى المتحدث العسكرى بإسم التحالف
أ ش أ

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 أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم السبت تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط جنوب غربي البلاد، بهدف استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، وذلك وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية.

 


تركى المالكى

اليمن

الحوثيين

خميس مشيط

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