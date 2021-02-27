التحالف العربى: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم السبت تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط جنوب غربي البلاد، بهدف استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، وذلك وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية.