وقال كارلين، في تصريحات، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، "التحقيق مع المسؤولين يسير بسرعة ونطاق غير مسبوقين. يجب محاسبة المسؤولين وسيحاسبون ".

جدير بالذكر أن اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير الماضي، قد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.



وأعلنت الشرطة المكلفة بحماية مبنى الكونجرس الأمريكي، أمس، بقاء عناصرها على أهبة الاستعدادات ضمن تعزيزات أمنية عالية مرتبطة بتهديدات لمهاجمة المبنى خلال خطاب "حالة الاتحاد"، على غرار الأعمال التي شهدتها واشنطن في السادس من يناير، إلا أن التهديدات وصلت هذه المرة حد تفجير المبنى بمن فيه.