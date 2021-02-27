وأفادت الحكومة البريطانية - في بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم السبت - بأن الجانبين اتفقا على أهمية إحراز تقدم في محادثات السلام لتأمين أفغانستان ذات سيادة وديمقراطية وموحدة والحفاظ على المكاسب التي حققها المجتمع المدنى، وأضاف البيان أن جونسون وعبدالغني ناقشا الجهود العالمية لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وإطلاق اللقاحات في أفغانستان والمملكة المتحدة.



ومن جانبه، صرح القصر الرئاسي في أفغانستان بأن عبدالغني وجونسون بحثا العلاقات الثنائية وعملية السلام الأفغانية، وقال القصر الرئاسي - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن بوريس شدد على ضرورة تعزيز الدبلوماسية الإقليمية، ووفقا للبيان، أعلن رئيس الوزراء البريطاني دعم بلاده للجيش الوطني الأفغاني وقوات الدفاع.