واستمع بايدن خلال زيارته إلى تفاصيل عن الكارثة التي ألمت بالولاية جراء سوء الأحوال الجوية، الأسبوع الماضي، وشكر العمال فيها على بذلهم الجهود اللازمة لمواجهة الظروف حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، ووصل الرئيس الأمريكي برفقة السيدة الأولى جيل بايدن في أول رحلة لهما إلى منطقة كوارث كبرى منذ تولي بايدن منصبه.

وانضمت السيدة الأولى إلى المتطوعين لمشاركتهم بتعبئة صناديق إغاثة تحوي مواد غذائية في بنك الطعام بمدينة هيوستن، وكان مركز عمليات الطواريء التابع لمقاطعة هاريس هو المحطة الأولى لبايدن خلال زيارته، حيث استمع إلى إحاطة بشأن ما حدث هناك خلال العاصفة.

وقام بايدن بزيارة لأحد مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في هيوستن، حيث أشاد بالجهود المبذولة وأكد أن اللقاحات آمنة وحث المواطنين على عدم التهاون بشأن الجائحة خلال الأشهر المقبلة.