اليوم السابع
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بعد عرضها 500 ألف دولار مكافأة..

المغنية الأمريكية ليدى جاجا تستعيد كلبيها المسروقين

السبت، 27 فبراير 2021 10:09 ص
المغنية الأمريكية ليدى جاجا تستعيد كلبيها المسروقين ليدى جاجا وكلبيها
كتب محمد جمال

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قال متحدث باسم الشرطة في الولايات المتحدة، إنه تم تسليم كلبي المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي جاجا، إلى مركز شرطة في لوس أنجلوس، وتم "لم شملهما" مع المغنية، وكانت ليدى جاجا، قد عرضت مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة "البلدوغ الفرنسي"، بعد أن سرقا مساء الأربعاء فى هوليوود.

والكلبان اسماهما "كوجي وجوستاف"، وهما من فصيل "البولدوغ الفرنسي"، وحسب شرطة لوس أنجلوس، كان الضحية يسير مع الكلبين عندما أطلق عليه رجل مجهول النار حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي في شارع نورث سييرا بونيتا، وقالت الشرطة إن الرجل الذي كان ينزه الكلبين نقل إلى المستشفى دون المزيد من التفاصيل.


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أمريكا

الولايات المتحدة

لوس أنجلوس

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