عمدة باريس تنوى تقديم طلب لسلطات فرنسا لفرض حجر صحى جديدة لمدة 3 أسابيع

قال مقربون من آن إيدالجو عمدة العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة أن عمدة باريس تنوي تقديم طلب لدى السلطات لأجل فرض حجر صحي بالعاصمة الفرنسية لثلاثة أسابيع بهدف وقف تفشي السلالات المتحورة من وباء كوفيد-19.
فقد أشار إيمانويل جريجوار، وهو نائب إيدالجو الأول، خلال مؤتمر صحفي أن حظر التجوال الذي فرضته حكومة جان كاستكس غير كافى لوقف ارتفاع حالات الإصابة.
وأضاف، "الدليل على ذلك ارتفاع نسبة المصابين بالوباء في باريس خلال الأسبوع الماضي إذ تجاوز 300 إصابة من أصل 100.000 شخص بينما لم يتجاوز المعدل على مستوى فرنسا 207 إصابات".
لكن المعارضة بالمجلس البلدي في باريس انتقدت هذا المقترح وقالت "هناك إجراءات صحية بديلة يمكن اتخاذها قبل الوصول إلى الحجر الصحي".
وتأتي هذه التصريحات فيما تسجل عدة مناطق فرنسية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لا سيما على مستوى بعض المناطق الفرنسية مثل منطقة "الألب البحرية" (جنوب شرق) ودنكيرك (شمال)، ما جعل وزير الصحة أوليفييه فيران يفرض حظرا صحيا شاملا خلال يومي نهاية الأسبوع.
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