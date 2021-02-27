عمدة باريس تنوى تقديم طلب لسلطات فرنسا لفرض حجر صحى جديدة لمدة 3 أسابيع

كتب أحمد علوى

قال مقربون من آن إيدالجو عمدة العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة أن عمدة باريس تنوي تقديم طلب لدى السلطات لأجل فرض حجر صحي بالعاصمة الفرنسية لثلاثة أسابيع بهدف وقف تفشي السلالات المتحورة من وباء كوفيد-19.

فقد أشار إيمانويل جريجوار، وهو نائب إيدالجو الأول، خلال مؤتمر صحفي أن حظر التجوال الذي فرضته حكومة جان كاستكس غير كافى لوقف ارتفاع حالات الإصابة.

وأضاف، "الدليل على ذلك ارتفاع نسبة المصابين بالوباء في باريس خلال الأسبوع الماضي إذ تجاوز 300 إصابة من أصل 100.000 شخص بينما لم يتجاوز المعدل على مستوى فرنسا 207 إصابات".

لكن المعارضة بالمجلس البلدي في باريس انتقدت هذا المقترح وقالت "هناك إجراءات صحية بديلة يمكن اتخاذها قبل الوصول إلى الحجر الصحي".