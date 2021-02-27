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حريق ضخم يلتهم صف أتوبيسات في كاليفورنيا بأمريكا.. فيديو

السبت، 27 فبراير 2021 10:12 ص
حريق ضخم يلتهم صف أتوبيسات في كاليفورنيا بأمريكا.. فيديو
كتب محمد جمال

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أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق ضخم أمس الجمعة في المنطقة الصناعية لمدينة كومبتون الواقعة في ولاية ​كاليفورنيا​ جنوب غربي البلاد، وذكرت شبكة "ABC news" أن سيارات إطفاء الولاية هرعت إلى المكان، وتم نقل نحو 100 من رجال الطوارئ إلى المنطقة بسبب كثافة النيران.

وأشارت الشبكة إلى أن "الحريق انتشر بسرعة في العديد من المحلات ودمر صفا من الحافلات المتوقفة في مكان قريب، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان".

وحسب التقارير الأولية، فإن الحريق لم يسفر عن سقوط ضحايا بشرية.


كاليفورنيا

أمريكا

الولايات المتحدة

حريق

كامبتون

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