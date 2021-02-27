الأمين العام للأمم المتحدة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. صور

كتب هيثم سلامة

كشف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، موضحا أنه السبيل الوحيد للتغلب على تلك أزمة الوباء.



أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

ونشر أنطونيو جوتيريش، صورا أثناء حقنه بلقاح كورونا، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً:" أنا ممتن لمدينة نيويورك لتلقي جرعتي الثانية من لقاح COVID19 في مدرسة موريس الثانوية في برونكس، إن ضمان الحصول العادل على اللقاحات والعلاجات للجميع ، في كل مكان ، هو السبيل الوحيد للتغلب على هذه الأزمة".





وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طالب بضرورة توفير وإتاحة لقاحات كورونا في كل دول العالم، مضيفا أننا نريد تفعيل خطة لإيصال اللقاحات إلى كل أنحاء العالم.