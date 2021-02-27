اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 01:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمين العام للأمم المتحدة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 12:59 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. صور أنطونيو جوتيريش
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، موضحا أنه السبيل الوحيد للتغلب على تلك أزمة الوباء.  

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

ونشر أنطونيو جوتيريش، صورا أثناء حقنه بلقاح كورونا، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً:" أنا ممتن لمدينة نيويورك لتلقي جرعتي الثانية من لقاح COVID19 في مدرسة موريس الثانوية في برونكس، إن ضمان الحصول العادل على اللقاحات والعلاجات للجميع ، في كل مكان ، هو السبيل الوحيد للتغلب على هذه الأزمة".

أنطونيو جوتيريش (2)
 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طالب بضرورة توفير وإتاحة لقاحات كورونا في كل دول العالم، مضيفا أننا نريد تفعيل خطة لإيصال اللقاحات إلى كل أنحاء العالم.

 

 


أنطونيو جوتيريش

كورونا

لقاح كورونا

نيويورك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة