وأضافت الوزارة، في بيانها الذي نشرته على "تويتر": "تثير الحزن والأسف عودة واشنطن إلى حرب لا نهاية لها، وانسحابها من الدبلوماسية والقانون الدولي، في وقت سابق، أعلن البنتاجون أن الغارات الأخيرة على منطقة البوكمال السورية، نفذت "استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقي، ضد جماعات مسلحة تدعمها إيران في شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق".