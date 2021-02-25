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أخبار × 24 ساعة.. مصر تحجز 10 ملايين جرعة لقاح كورونا من سبوتنيك الروسى

الخميس، 25 فبراير 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مصر تحجز 10 ملايين جرعة لقاح كورونا من سبوتنيك الروسى لقاح سبوتنيك الروسى
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

مدير "حياة كريمة": انتهاء 96% من مستهدفات المرحلة الأولى للمبادرة

البابا تواضروس يعلن وقف عظته لمدة أسبوعين والعودة منتصف مارس
 
وزيرة الصحة تعلن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل
 
الأعلى للجامعات الخاصة يعلن عقد الامتحانات السبت المقبل ومد الدراسة 3 أسابيع
 
أخبار مصر.. هيئة الدواء المصرية تمنح ترخيص استخدام لقاحى سبوتنيك واسترازينيكا
 
حصاد الوزارات.. مصطفى مدبولى يوجه بشرح إجراءات التسجيل العقارى للمواطنين
 
هيئة الدواء الأمريكية: جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" فعالة ضد كورونا
 
انتشال 3 جثامين جديدة فى حادث غرق مركب إسكندرية والعدد يصل لـ14 متوفيا.. فيديو
 
الحكومة: تخفيض 50% لمعرض أهلا رمضان من القيمة الإيجارية أو أى رسوم
 
القومية للأنفاق تسند تشغيل القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة لشركة فرنسية
 
الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى والامتحانات المؤجلة 27 الجارى
 

 


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