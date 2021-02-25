أخبار × 24 ساعة.. مصر تحجز 10 ملايين جرعة لقاح كورونا من سبوتنيك الروسى

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

مدير "حياة كريمة": انتهاء 96% من مستهدفات المرحلة الأولى للمبادرة