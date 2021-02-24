حصاد الوزارات.. مصطفى مدبولى يوجه بشرح إجراءات التسجيل العقارى للمواطنين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزير البترول يعرض على مجلس الوزراء نتائج زيارته إلى رام الله وتل أبيب
بروتوكول حكومى لإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية بمنصة مصر الرقمية
اجتماع الحكومة يستعرض الموقف التنفيذى لمنظومة إدارة أصول وأملاك الدولة
الحكومة: تخفيض 50% لمعرض أهلا رمضان من القيمة الإيجارية أو أى رسوم
الحكومة تعلن إطلاق تطبيق لمتابعة حالات العزل المنزلى عن طريق رسائل نصية
مدبولى يوجه بشرح إجراءات التسجيل العقارى للمواطنين لمواجهة الشائعات
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