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الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى والامتحانات المؤجلة 27 الجارى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:06 م
الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى والامتحانات المؤجلة 27 الجارى امتحانات - ارشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى للحكومة، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، وذلك وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء أي أخبار أو بيانات خاصة بالوزارة من الصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
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