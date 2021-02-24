القومية للأنفاق تسند تشغيل القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة لشركة فرنسية

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق، اتخاذ قرار نهائي بإسناد إدارة وتشغيل مشروع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان، عقب انتهاء تنفيذه لشركة PATP Dev الفرنسية، وأنه يجرى حاليا الاتفاق معه على التفاصيل المالية وشروط التعاقد الذى سيتم توقيعه بين الطرفين.

وأضافت المصادر لليوم السابع أن الشركة الفرنسية ستتولى إدارة تشغيل هذا المشروع عقب افتتاحه، وأنه اتخذ قرار الإسناد إليها، لكن جارى التفاوض معها على شروط التعاقد والقيمة المالية واختصاص شركة الإدارة، لافتة إلى أن فترة التعاقد ستكون لمدة 15 عاما.

ومشروع القطار الكهربائي يمتد بطول 90 كم ويحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لـ مترو الأنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.

ويبدأ مشروع القطار المكهرب من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة واصلا حتى المدينة الرياضية الجديدة.

وينطلق المشروع من مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور أولى محطات مشروع القطار المكهرب، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان، حيث يمثل هذا المسار المرحلة الأولى من المشروع، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلى، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطارالمكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطارالمكهرب.