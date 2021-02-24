مدير "حياة كريمة": انتهاء 96% من مستهدفات المرحلة الأولى للمبادرة



وأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم، الأربعاء، أن هناك اهتمام غير محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمبادرة وهو ما زاد من العمل وتقديم تدخلات أخرى في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف الإنسان في جميع مراحل حياته.



وأشار إلى أنه يتم استهداف الأسر الأولى بالرعاية بمجموعة من التدخلات الصحية وتقديم علاج مجاني وأجهزة تعويضية مجانية، وتدخلات متعلقة بالتمثيل الاقتصادي وخدمات الأسرة والطفولة ومد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير خدمة متعلقة بالإنسان في جميع مراحل حياته على مستوى القرية.