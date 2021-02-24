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مدير "حياة كريمة": انتهاء 96% من مستهدفات المرحلة الأولى للمبادرة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:30 م
مدير "حياة كريمة": انتهاء 96% من مستهدفات المرحلة الأولى للمبادرة مبادرة حياة كريمة
إبراهيم سعيد

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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن، إنه تم الانتهاء من ما يزيد عن 95% من مستهدفات المرحلة الأولى الخاصة بـ143 قرية، مشيرًا إلى أن الـ4% المتبقية خاصة ببعض المخالفات المتعلقة ببعض المنازل المبنية خارج الحيز العمراني.

وأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم، الأربعاء، أن هناك اهتمام غير محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمبادرة وهو ما زاد من العمل وتقديم تدخلات أخرى في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف الإنسان في جميع مراحل حياته.

وأشار إلى أنه يتم استهداف الأسر الأولى بالرعاية بمجموعة من التدخلات الصحية وتقديم علاج مجاني وأجهزة تعويضية مجانية، وتدخلات متعلقة بالتمثيل الاقتصادي وخدمات الأسرة والطفولة ومد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير خدمة متعلقة بالإنسان في جميع مراحل حياته على مستوى القرية.
 
ومن جانب آخر، تعد مبادرة "حياة كريمة" من أهم المبادرات الرئاسية التى تستهدف المواطن البسيط فى القرية والريف، وتعمل على تحسين مستوى الخدمات، بالإضافة لتوفير المزيد من فرص العمل، وتساهم بقوة فى بناء الإنسان المصرى.
 
 

 


الدكتور محمد عبد الفتاح

حياة كريمة

وزارة التضامن

أجهزة تعويضية مجانية

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