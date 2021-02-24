اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:00 م
خالد صلاح
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وزير خارجية جيبوتى يشيد بدور مصر الداعم لبلاده فى مختلف مجالات التعاون

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:08 م
وزير خارجية جيبوتى يشيد بدور مصر الداعم لبلاده فى مختلف مجالات التعاون وزير خارجية جيبوتى محمود علي يوسف
أ ش أ

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أشاد محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي بدور مصر الداعم لبلاده في مختلف مجالات التعاون الثنائي، مثمناً جهود القاهرة المستمرة في هذا الصدد بهدف تدعيم الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقائه مع سفير مصر لدى جيبوتى محمد مصطفى عرفي حيث بحثا اليوم الأربعاء آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطوير العلاقات الثنائية.
وأشار السفير عرفي، خلال اللقاء، إلى تأسيس شراكة جديدة مؤخراً بين جامعتي طنطا وجيبوتي فى خطوة من شأنها تعزيز قدرات جيبوتي في بناء كوادرها الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.


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محمود على يوسف

مصر وجيبوتى

محمد مصطفى عرفي

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