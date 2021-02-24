اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تقييم طلاب النقل بـ"3 امتحانات شهرية" فى الترم الثانى ولا اختبارات آخر العام

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:33 ص
تقييم طلاب النقل بـ"3 امتحانات شهرية" فى الترم الثانى ولا اختبارات آخر العام طلاب المدارس - أرشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتم تقييم طلاب النقل بالفصل الدراسى الثانى من خلال 3 امتحانات شهرية تعقد فى مارس وأبريل ومايو، أما طلاب الشهادة الإعدادية تعقد لهم امتحانات فى يونيو المقبل أما طلاب الثانوية العامة ستعقد لهم امتحانات إلكترونية من المقرر لها أن تنطلق فى يوليو المقبل.

ويتم احتساب متوسط الدرجات في الامتحانات الشهرية وتكون درجة الترم الثاني ولا يوجد امتحان ترم ثاني دون النظر لجائحة كورونا، كما تعقد الامتحانات الشهرية فى الترم الثانى بنظام الامتحان الموحد متعدد التخصصات.

وبدأت الإدارات التعليمية وضع امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان ورقيا لعدم استلامهم أجهزة التابلت، حيث يؤدى الطلاب الامتحان الورقى فى نفس توقيت الاختبار الإلكترونى لباقى زملائهم فى اللجان الامتحانية، مع تطبيق كافة الضوابط والاجراءات الاحترازية، على أن يتم تصحيح الامتحان الورقى من خلال الإدارات والمدارس الثانوى وإعلان النتائج مع زملائهم بالنسبة للامتحانات الإلكترونية عقب انتهاء الامتحانات بالترم الثانى.

وتم إتاحة الاستعلام عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسى الأول للصف الأول والثاتى الثانوى والمقرر لها أن تنطلق 27 فبراير الجارى، حيث يمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة والتعرف على كود الامتحان.

وتم أعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول الثانوى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وتوقيت الامتحانات.

كما انتهت الإدارات من وضع أسئلة امتحان الترم الأول لطلاب صفوف النقل.


التربية والتعليم

امتحان الترم الاول

تقييم الطلاب بالترم الثانى

اخبار مصرية

الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النماذج الاسترشادية للامتحان متعدد التخصصات للصف السادس الابتدائى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:44 ص

النماذج الاسترشادية للامتحان متعدد التخصصات للصفين الرابع والخامس الابتدائى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:26 ص

نموذج استرشادى لامتحان الترم الأول متعدد التخصصات للشهادة الإعدادية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:14 ص

النماذج الاسترشادية للامتحان المجمع لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:48 ص

المدارس تتأكد من صحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات.. عرض أى تلميذ تظهر عليه أعراض كورونا على الطبيب.. وإجابة الاختبار المجمع بنفس الورقة.. وأسئلة الاختيار من متعدد موزعة على المواد الأساسية المضافة للمجموع

الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة