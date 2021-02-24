السكة الحديد تدرس مع المجر التعاون فى تصنيع 200 عربة نوم جديدة

كتب رضا حبيشى

اجتمع مسئولون بالحكومة المصرية مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجرى بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس شركة ترانسماش هولدنج المجرية على هامش استقبال الدفعة الأولى من العربات الجديدة الموردة من المجر ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، التى تم توقيعها بين هيئة السكك الحديدية و شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، والتى وصل منها حتى الآن 260 عربة.



وأشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة التى تربط البلدين والتي كان من ثمارها صفقة العربات التي يتم توريدها والتي تعتبر الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر وتقديرهما لهذه الصفقة التي تم وصفها بالعلامة المضيئة في مجال التعاون بين الجانبين، كما أعرب الجانب المجرى التزامه بالمواعيد المحددة لتوريد العربات موجها الدعوة للمسئولين المصريين لزيارة المجر لحضور أعمال شحن الدفعة الأولى من العربات المكيفة المصنعة فى المجر يونيو 2021.

وأعرب بيتر سيارتو عن تطلع الشركات المجرية إلى التعاون مع الجانب المصرى فى مجال توطين صناعة النقل، وكذلك في مجال الدراسة والتدريب للطلبة الشباب ولمهندسى السكة الحديد في مجال تكنولوجيا النقل كما أبدى الجانب المجرى الاهتمام بتدشين تعاون مثمر مع الجانب المصرى فى مجال توطين صناعة السكك الحديدية، لافتاً إلى الاهتمام بالتعاون فى مجال تصنيع 200 عربة نوم سكة حديد جديدة مع توطين صناعتها فى مصر من خلال التعاون بين الشركات المجرية ووزارة النقل المصرية والهيئة العربية للتصنيع وفقاً للمواصفات التى تضعها هيئة السكك الحديدية المصرية مع توفير التمويل اللازم للصفقة.



كما أشاد المسئولون المصريون باهتمام الجانب المجرى بإرسال طلبة مصريين للمجر من خلال منح تعليمية في كافة المجالات، مشيرة إلى إمكانية إرسال مهندسي السكة الحديد للمجر للتدريب على تكنولوجيا السكة الحديد فى إطار خطة تخريج أجيال جديدة من المهندسين الشباب تستطيع مواكبة التطور الكبير في قطاع النقل بمصر وذلك بالتزامن مع تخريج دفعات جديدة من الفنيين المتخصصين من المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان.