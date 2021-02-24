هيئة كبار علماء الأزهر تنتخب مرشحها لمنصب مفتى الجمهورية اعتبارا من أغسطس

عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر، اليوم، الأربعاء، اجتماعا افتراضيا، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمناقشة أبرز المستجدات على الساحة الدينية، ومناقشة عدد من الأسماء المرشحة للانضمام للهيئة من التخصصات الشرعية المختلفة.

وخلال الاجتماع، صدق أعضاء الهيئة على محضر الاجتماع السابق، والذى عقد يوم الأحد 24 يناير، والذى قامت فيه الهيئة بالاقتراع السرى لانتخاب مرشح الهيئة لمنصب مفتى الجمهورية، والتى انتهت فيه نتائج الاقتراع السرى المباشر الذى أجرته الهيئة بانتخاب مرشح هيئة كبار العلماء بالأزهر لمنصب مفتى الجمهورية بأغلبية الأعضاء، ووفقا للقانون تم إرسال نتائج الاقتراع إلى رئيس الجمهورية، موجهين الشكر للدكتور شوقى علام على جهوده خلال فترة عمله مفتيا للديار المصرية وحتى بلوغه السن القانونية (المعاش) فى أغسطس المقبل.

كما ناقشت الهيئة خلال الاجتماع خطة عمل وآليات دعم وتطوير أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ خلال الفترة المقبلة، وسبل تكثيف أنشطة الأكاديمية على المستوى المحلى والإقليمى والدولي، ومناقشة بروتوكولات التعاون المقدمة من عدد من الدول والمراكز الإسلامية حول العالم للاستفادة من الدورات التدريبية التى تقدمها الأكاديمية من خلال الاستعانة بأبرز العلماء والمتخصصين فى كافة المجالات، مبدية موافقتها المبدئية على الطلبات المقدمة لتدريب الأئمة فى الخارج.

وفى نهاية الاجتماع وجهت الهيئة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعمه للأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة فى أداء مهامه، وتقديرها لجهود سيادته فى خدمة الوطن.

يذكر أن الدكتور شوقى علام تولى دار الإفتاء المصرية بِناءً على انتخاب هيئة كبار العلماء له فى عام 2013م بالقرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013م، خلفا للدكتور على جمعة، وتم تجديد تعيينه مفتيًا للديار المصرية لمدة أربع سنوات أخرى بالقرار الجمهورى رقم 37 لسنة 2017م بِناءً على طلب هيئة كبار العلماء، كما تم التجديد فى 22 فبراير 2021 حتى بلوغه سن التقاعد للمعاش فى 12 أغسطس 2021م بالقرار الجمهورى رقم (62) لسنة 2021.