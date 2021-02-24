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الحكومة: تخفيض 50% لمعرض أهلا رمضان من القيمة الإيجارية أو أى رسوم

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:31 م
الحكومة: تخفيض 50% لمعرض أهلا رمضان من القيمة الإيجارية أو أى رسوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء، على اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلاً رمضان"، والذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 4/4/2021 وحتى 12/4/2021، من القيمة الإيجارية أو أي رسوم، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم.
 
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا.
 
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى بدء استعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 21/2022، والتي ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية، في ظل اتجاه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك لتنفيذ الكثير من المبادرات الرئاسية التي تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، ولاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.
 
وفي سياق ذلك، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن أنه سيتم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة المقترحات الخاصة بالخطط الاستثمارية للوزارات، والتي من بينها وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 
 

اهلا ومضان

معرض اهلا رمضان

قرارات الحكومة اليوم

قرارات الوزراء اليوم

اليوم السابع بلس

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