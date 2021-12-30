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أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: الجمعة ذروة التقلبات الجوية والأمطار تصل للسيول

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: الجمعة ذروة التقلبات الجوية والأمطار تصل للسيول أمطار - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
 
محافظة الجيزة: لا تعطيل للدراسة وغدا يوم دراسى عادى
 
تعطيل الدراسة في مدارس مطروح غدا الخميس لعدم استقرار الأحوال الجوية
 
ملامح الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للعام الجديد
 
البابا تواضروس الثانى يعلن توقف عظة الأربعاء خلال شهر يناير
 
صفحة منتدى شباب العالم: ها نحن نعود معا.. انضموا إلينا لنبنى ونبدع ونبتكر
 
مدير الصحة العالمية: أطلب من جميع الدول دعم حملة التطعيم 70% بحلول منتصف 2022
 
الأوقاف تصرف 5 ملايين جنيه الدفعة الثانية لمتضررى سيول أسوان
 
السعودية تُلزم زوار بيت الله بالكمامة والتباعد الاجتماعى.. إنفوجراف
 
التموين: دعم رغيف الخبز بـ65 قرشًا.. ومخزون القمح يتجاوز 5 أشهر.. صور
 
الحكومة تحذر من سقوط أمطار غزيرة الجمعة وتناشد المواطنين توخى الحذر
 

 


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