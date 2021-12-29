محافظ الجيزة يوجه باتخاذ الإجراءات الاحترازية فى لجان الامتحانات

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنهت استعداداتها لإستقبال إمتحانات نصف العام للصفوف الدراسية للعام الدراسي 2022/2021 على مستوى جميع الإدارات التعليمية .

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وإرتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس واللجان لإستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة قبل إجراء الإمتحانات بوقت كاف.

كما وجه محافظ الجيزة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات على أكمل وجه.

وأكد المحافظ أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس والعمل علي إزالة أية معوقات قد تواجه سير عملية الامتحانات.

كما شدد المحافظ علي الأحياء والمراكز وهيئة النظافة بتكثيف دوريات رفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس ورفع المخلفات أولا بأول.