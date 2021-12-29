ملامح الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للعام الجديد

كتب محمد أسعد

تداولت شركات السياحة مستند "بي دي أف" عن الضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة أعتبارا من العام الجديد، وتضمنت الآتي:

1- اعتبارا من 1/1/2022 وحتى 25/1/2022 يسـمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1443 هجريا.

2- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.

3- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.

4- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وكذا تقديم كافة الإقرارات والشهادات لاصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

5- يجب على الشركات السياحية الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1443 هجريا.

6- يجب على الشركات السياحية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.



7- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام.



8- يجب على الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر منفردًا، وصالح لمدة عام، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.



9- يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر - لأي ظرف طارئ بعد إصدار الكود التعريفي له - على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة حجز الشركة تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.

10- تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر (بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل)، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرارا من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.

11- تتحمل الشركات السياحية فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند التالي.

12- تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد التالي على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إدراج هذا الإقرار على البوابة المصرية للعمرة.



13 – يجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها بأي من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه مهلة قدرها 15 يوم لتوفيق أوضاعها حرصا على مصالح المعتمرين على أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدنى مسئولية على الوزارة في هذا الشأن.

14- تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة (صندوق الحج والعمرة) تكلفة سفر الفريق الطبي من الحجر الصحي المرافق لرحلة العمرة (ذهاب وعودة).

15 - تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحي يغطى نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية حتى عودته إلى البلاد، على ألا تقل قيمة وثيقة التأمين الصحي المشار إليها عن مبلغ 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة العربية السعودية.