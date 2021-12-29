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أول أيام التقلبات الجوية.. خرائط وتفاصيل الأمطار غدا بكافة أنحاء الجمهورية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:26 م
أول أيام التقلبات الجوية.. خرائط وتفاصيل الأمطار غدا بكافة أنحاء الجمهورية الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتعرض البلاد بداية من غدا الخميس لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تشهد خلالها البلاد أمطار غزيرة ورعدية وسيول.
 
وينشر "اليوم السابع" أماكن وتفاصيل الأمطار، غدا الخميس، مع بداية حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، كما يلى:
 
- أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة الى متوسطة ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحرى و القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة.

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