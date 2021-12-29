الأوقاف تصرف 5 ملايين جنيه الدفعة الثانية لمتضررى سيول أسوان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف الدفعة الثانية لمتضررى سيول أسوان بواقع 5 ملايين جنيه بأمر دفع لصالح المحافظة مستحق اليوم 29 ديسمبر، حيث سبق تحويل الدفعة الأولى بأمر دفع لصالح المحافظة بتاريخ 24 نوفمبر الماضى.

في سياق متصل وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) وعنايتها بالمساجد الأثرية صيانة وترميمًا ، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم تخصيص 60 مليون جنيه من المبالغ المخصصة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد لصيانة وترميم مسجدي المحلي برشيد والظاهر بيبرس بالقاهرة ، بواقع 30 مليون جنيه لكل منهما ، لإنهاء أعمال الصيانة والترميم القائمة بالمسجدين ، على أن يتم التنفيذ من خلال وزارة الآثار وبمعرفتها وتحت إشرافها الكامل على التنفيذ.