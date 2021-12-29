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الأرصاد: البلاد تتأثر بمنخفض سطحى والجمعة ذروة التقلبات والأمطار تصل للسيول

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:36 م
الأرصاد: البلاد تتأثر بمنخفض سطحى والجمعة ذروة التقلبات والأمطار تصل للسيول حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أخر إصدارات النماذج العددية تشير إلى حالة من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من غد الخميس وحتى بدايات الأسبوع القادم، حيث يؤثر علينا منخفض سطحى متعمق على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن المنخفض يتسبب فى سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على  السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحرى تمتد خفيفة  الى متوسطة ليلا الى  مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب  الوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

وتكون ذروة الحالة يوم الجمعة، حيث تزداد شدة الأمطار لتصبح أمطار متوسطة إلى غزيرة  تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة، وقد تصل الى حد السيول يومى الجمعة والسبت على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر  الى شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح يوم الخميس على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك يوم الخميس .

 

 

 


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