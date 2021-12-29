اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 08:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس الثانى يعلن توقف عظة الأربعاء خلال شهر يناير

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 08:38 م
البابا تواضروس الثانى يعلن توقف عظة الأربعاء خلال شهر يناير قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال شهر يناير المقبل، على أن يستأنف أول فبراير ربما بحضور الشعب.. جاء ذلك خلال عظته التي ألقاها في اجتماع الأربعاء مساء اليوم.
 
وقال قداسة البابا: "سنتوقف عن اجتماعنا خلال شهر يناير كالمعتاد، لأنه شهر الأعياد كلها ونحتفل فيه، وبعدها تأتي في آخره إجازة نصف العام، وبنعمة ربنا سنعود يوم الأربعاء 2 فبراير 2022، وإذا كانت الأمور مواتية نرجع بحضور شعبي بدلًا من المُحاضرات الت على الهواء التي بدون الشعب."
 
 
وهنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022متمنيًا لمصر وللعالم والكنيسة أيامًا سعيدة مباركة، وكذلك لكل بيت وكل إنسان. معربًا رجائه بأن تكون السنة الجديدة سنة مبروكة وأن تكون يد الله حاضرة فيها.
 
وجاء ذلك في ختام عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم في المقر البابوي بالقاهرة.
 
وأكد قداسة البابا تواضروس على ضرورة الاهتمام بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ظل سرعة انتشار الفيروس، مشيرًا إلى قرار الدولة بعدم دخول الجهات الحكومية إلا للحاصلين على اللقاح، داعيًا إلى الانتباه والالتزام بالإجراءات الاحترازية لا سيما وأن "كورونا" يتحور بشكل مستمر، وأن العالم كله يعاني منه. ولفت إلى أن الله دبر أن يصل العلماء إلى اللقاحات المضادة للفيروس وهذه نعمة كبرى.
 
وعن قداس عيد الميلاد والذي سيصليه قداسته في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، قال قداسة البابا: "سنُصلي قداس عيد الميلاد المجيد كما هو مُعتاد في كاتدرائية ميلاد المسيح وفي الكنائس كلها، ولكن مع الاحتراس الكامل وكل الإجراءات الاحترازية سنتبعها، وسنبدأ القداس الساعة السابعة مساءً، كل سنة وأنتم طيبون وربنا يحفظكم ويبارك في حياتكم ويُعطينا دائمًا عامًا سعيدًا لحياتنا جميعًا".
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

عظة الأربعاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى ينعى مكرسة بإيبارشية بنى سويف بعد 25 عاما فى الخدمة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:37 ص

العالم هذا المساء.. الشرطة البريطانية تعتقل مسلحا اخترق أرض قلعة وندسور الملكية.. البابا فرنسيس يحذر من الوضع بلبنان فى رسالته بعيد الميلاد.. وإسبانيا تعلن رسمياً انتهاء ثوران بركان "لا بالما"

السبت، 25 ديسمبر 2021 10:00 م

البابا تواضروس الثانى يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

السبت، 25 ديسمبر 2021 03:39 م

البابا فرنسيس فى رسالته بعيد الميلاد: نتذكر مآسى سوريا ونحذر من الوضع بلبنان

السبت، 25 ديسمبر 2021 03:26 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة