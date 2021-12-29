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محافظة الجيزة: لا تعطيل للدراسة وغدا يوم دراسى عادى

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:13 م
محافظة الجيزة: لا تعطيل للدراسة وغدا يوم دراسى عادى تلاميذ - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت محافظة الجيزة، أنه لا تعطيل للدراسة غدا الخميس، وغدا يوم دراسى عادى، وذلك بعد الرجوع والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.
 
وكشفت الهيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار غدًا الخميس وحالة الطقس المتوقعة على البلاد حيث تشهد البلاد أجواء غير مستقرة إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وعن أماكن سقوط الأمطار غدًا الخميس، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون متوسطة ورعدية على المناطق الآتية: «السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية».
 
فيما يتوقع الخبراء أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا على المناطق الآتية: «دمياط - بورسعيد - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف».
 
ووجهت الهيئة نصائح الأرصاد للمواطنين مع بداية الطقس السيئ ووجّهت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح للمواطنين مع بدء حالة عدم الاستقرار على معظم الأنحاء.

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التعليم

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